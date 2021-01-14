أرتيتا يستبعد النني من قائمة أرسنال في مواجهة كريستال بالاس ببريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - استبعد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال لاعبه المصري محمد النني من قائمة مباراة كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتمد أرتيتا على سيبايوس وتشاكا في وسط الملعب، بينما يغيب النني عن الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة يسعى خلالها الفريق اللندني لتحقيق الفوز.

ويحتل أرسنال المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يأتي خلفه كريستال بلاس في المركز 13 برصيد 22 نقطة.

ويحتفل النني في يناير الجاري بمرور 5 أعوام على توقيعه لنادي أرسنال قادماً من صفوف بازل السويسري، في أخر عهد المدرب الفرنسي أرسين فينجر لمدفعية لندن.