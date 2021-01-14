الاتحاد السكندري يتخذ قراراً ضد اللاعبين بعد الخسارة أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في أعقاب الهزيمة بثنائية نظيفة أمام الجونة في الدوري الممتاز، قررت إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تجميد مستحقات كل لاعبي الفريق لحين تحسن النتائج.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري بالتنسيق مع إبراهيم حسن مدير الكرة وحسام حسن المدير الفني للفريق، لتحفيز اللاعبين على تجاوز النتائج السيئة في الوقت الحالي خلال المباريات التالية.

وأصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسمياً أعلن من خلاله تجميد مستحقات اللاعبين لحين تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة التي تلقاها زعيم الثغر على يد نادى الجونة والأداء غير الجيد في بعض المباريات وخاصة مباراة اليوم، رغم قيام إدارة النادى بتوفير كافة عوامل الاستقرار و النجاح سواءً مالية أو إدارية، على حد ما ورد بالبيان.

ويستعد مجلس إدارة النادى بالتنسيق مع إبراهيم حسن و حسام حسن لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق مُجدداً و تحقيق آمال و طموحات جماهيره و مجلس إدارته و إدارته الفنية ، و يدعو جماهير الثغر العظيمة لمساندة فريقها للعودة من جديد للأداء المميز الذي قدمه الفريق و أشاد به الجميع في بداية هذا الموسم ، و ذلك بدعم و مساندة جماهير النادى العظيمة.