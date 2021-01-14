اخبار الرياضه

الجزائر تعود في الدقائق الأخيرة وتحقق فوز مثير على المغرب بمونديال اليد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق المنتخب الجزائري فوزًا مثيرًا على نظيره المغربي ضمن افتتاحية مباريات المجموعة السادسة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

وتفوق المنتخب المغربي في الشوط الأول، ليتقدم 15-8، في ظل تألق الحارس ياسين الإدريسي بالتصدى لثلاث رميات جزائية.

وفي الشوط الثاني تفوق المنتخب الجزائري وقلص الفارق حتى وصل للدقائق الـ5 الأخيرة، لـ22-19 لصالح المنتخب المغربي.

ونجح المنتخب الجزائري في تسجيل 4 أهداف مقابل هدف وحيد للمغرب لتصل النتيجة لـ23- 23 قبل دقيقتين، ثم خطف الدفاع الجزائري الكرة ليسجل في المرمى الخالي من حارسه ليتقدم المنتخب الجزائري 24-23 قبل 50 ثانية من النهاية.

استدعى مدرب المنتخب المغربي لاعبيه لوقت مستقطع، ولكن دفاع المنتخب الجزائري نجح في الدفاع عن مرماه بالثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الخُضر 24-23.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا أيسلندا، والبرتغال في تمام التاسعة والنصف مساءً اليوم ضمن الجولة والمجموعة ذاتها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا