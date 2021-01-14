الجزائر تعود في الدقائق الأخيرة وتحقق فوز مثير على المغرب بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق المنتخب الجزائري فوزًا مثيرًا على نظيره المغربي ضمن افتتاحية مباريات المجموعة السادسة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

وتفوق المنتخب المغربي في الشوط الأول، ليتقدم 15-8، في ظل تألق الحارس ياسين الإدريسي بالتصدى لثلاث رميات جزائية.

وفي الشوط الثاني تفوق المنتخب الجزائري وقلص الفارق حتى وصل للدقائق الـ5 الأخيرة، لـ22-19 لصالح المنتخب المغربي.

ونجح المنتخب الجزائري في تسجيل 4 أهداف مقابل هدف وحيد للمغرب لتصل النتيجة لـ23- 23 قبل دقيقتين، ثم خطف الدفاع الجزائري الكرة ليسجل في المرمى الخالي من حارسه ليتقدم المنتخب الجزائري 24-23 قبل 50 ثانية من النهاية.

استدعى مدرب المنتخب المغربي لاعبيه لوقت مستقطع، ولكن دفاع المنتخب الجزائري نجح في الدفاع عن مرماه بالثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الخُضر 24-23.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا أيسلندا، والبرتغال في تمام التاسعة والنصف مساءً اليوم ضمن الجولة والمجموعة ذاتها.