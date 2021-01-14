وكيل أوناجم لـ"الخليج 365": اللاعب مستمر مع الزمالك.. وشائعات الرحيل "كلام فاضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

رد كريم بلق وكيل المغربي محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك على شائعات رحيله عن صفوف القلعة البيضاء خلال شهر يناير الجاري.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال قال وكيل اللاعب :"لم يتواصل معنا أي مسئول في نادي الزمالك بشأن رحيل اللاعب أو البحث عن عروض له".

ونفى تماماً وكيل أوناجم إمكانية رحيل اللاعب في شهر يناير الجاري، مشيراً إلى استمراره حتى نهاية عقده دون أي خطط للرحيل عن الزمالك.

وأنهى بلق :"أوناجم مستمر مع الفريق بصورة طبيعية ويؤدي عمله مع الزمالك، وشائعات رحيله عن صفوف الفريق يمكن وصفها بأنها -كلام فاضي-".

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو برحيل أوناجم عن صفوف الفريق خلال يناير الجاري، نظراً لعدم حاجته الفنية إليه، وهو الأمر الذي نفاه وكيل اللاعب.