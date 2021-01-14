رضا شحاتة: لم نفعل شيئًا بعد.. ونتمنى الفوز أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، سعادته بالفوز على نظيره الاتحاد السكندري، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري WE وانتهت بهدفين بلا رد لصالحهم.

وأضاف شحاتة، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب المباراة:"فريق الاتحاد فريق كبير ولديه جماهير كبيرة ونحاول نثبت أننا فرقة جيدة والوضع مختلف بالموسم الجاري، واللاعبين مركزين وأشكرهم على ذلك، سنحت لنا أكثر من فرصة في الشوط الأول تنهي المباراة ولكن الحمدلله في الشوط الثاني سجلنا.

وتابع المدير الفني لنادي الجونة:"مباراة الزمالك بالأسبوع المقبل مهمة فالزمالك نادي كبير ولكن اللاعبون يركزون في المباريات الكبيرة ونتمنى التوفيق وتحقيق نتيجة إيجابية فندخل كل المباريات ملعب كرة ونريد الفوز لا النقطة الواحدة وأقول للاعبين ذلك".

وأتم شحاتة، تصريحاته قائلاً:"وحّدنا هدفنا بالموسم الجاري والبداية القوية ليست كافية والقادم أصعب لأن كل الفرق ستعمل حسابك بصورة أكبر وأعلم أن القادم سيكون الأصعب وأقول للاعبين:"لم نفعل أي شيء بعد ولدينا مباراة مهمة الأسبوع المقبل أمام الزمالك".

وبهذا الفوز رفع الجونة رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث بفارق نقطة عن الأهلي والزمالك صاحبا المركزين الأول والثاني على الترتيب، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 8 في المركزالثامن.