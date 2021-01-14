طريق مصر.. تعادل مثير بين بيلا روسيا وروسيا في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

انتهت أولى مباريات اليوم الثاني في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بالتعادل الإيجابي بين بيلا روسيا وروسيا بنتيجة 32-32، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالبطولة، المقامة مبارياتها على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت المباراة تفوقًا لفريق بيلا روسيا منذ بدايتها، قبل أن ينجح الدب الروسي في العودة للمباراة وإدراك التعادل مع الثواني الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهي بنتيجة 15-15.

واستمر التعادل بين الفريقين خلال أحداث الشوط الثاني قبل أن يتقدم المنتخب الروسي قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق عند النتيجة 30-29، لكن فريق بيلا روسيا نجح في إدراك التعادل بنتيجة 30-30، وشهدت الدقيقة الأخيرة إحراز هدفين لكلا الفريقين، لتصبح النتيجة 32-32، وكان الدب الروسي قريبًا من خطف الفوز مع الثواني الأخيرة لولا تألق حارس بيلا روسيا الذي تصدى لكرة خطيرة من الجناح الأيمن للفريق الروسي؛ لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 32-32.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد كلٍ من بيلا روسيا وروسيا نقطة لكلٍ منهما.

وسوف يلتقي الثلاثة المتأهلون من المجموعة السابعة التي تتواجد بها مصر، مع الثلاثة المتأهلين من المجموعة الثامنة التي يتواجد بها فريقا بيلا روسيا وروسيا مع سلوفينا وكوريا الجنوبية؛ ليتواجدا في مجموعة واحدة بالدور الأساسي للمونديال.