السوق السعودي | الهلال يعلن تسريح الهداف السوري عمر خربين

أعلن نادي الهلال السعودي الخميس فك ارتباطه رسميًا مع اللاعب الدولي السوري السابق عمر خربين.

ونشر الهلال تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فيها “شكرا خربين”.

وكشفت تقارير صحافية أن إدارة النادي قامت بمخالصة المهاجم السوري، إذ يرى الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوتشيسكو عدم حاجة الفريق لتمديد عقده، وهو لا يرغب بإبقائه في صفوف الفريق بعد دخوله في الفترة الحرة من عقده التي تتيح له الانتقال لأي فريق دون العودة للهلال.

وربطت التقارير مصير خربين (26 عامًا) بعروض من أندية محلية وخليجية مختلفة.

وفاز خربين مع الهلال بلقب الدوري السعودي ثلاث مرات مواسم 2016-2017 و2017-2018 و2019-2020، ومسابقة الكأس مرة واحدة 2017، ودوري أبطال آسيا عام 2019، والكأس السوبر السعودية 2018.

وحصل عام 2017 على لقب هدّاف دوري أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة ليصبح أول لاعب سوري يفوز بهذا اللقب، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.

وكانت بداية اللاعب مع نادي الوحدة الدمشقي (2009-2013) انتقل بعدها إلى القوة الجوية العراقي (2013-2015)، ثم مواطنه الميناء (2015-2016)، ومنه إلى الظفرة الإماراتي (2016-2017).

وبدأت مسيرته في النادي السعودي عام 2017 على سبيل الإعارة قبل ان يتحول عقده إلى دائم في نفس العام قبل ان تتم اعارته عام 2019 لنادي بيراميدز المصري.

ومثل خربين منتخب نسور قاسيون في 44 مباراة بين 2012 و2019 سجل خلالها 18 هدفًا.