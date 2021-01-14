بث مباشر | شاهد الاتحاد وابها في الدوري السعودي “كورة اون لاين”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر عبر فيديو يوتيوب بالاشتراك مع كورة اون لاين، لإحدى أهم مباريات اليوم الخميس 14 يناير 2021، في الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين بين الاتحاد وأبها على ملعب الأول.

تنطلق مباراة الاتحاد وأبها في تمام الساعة 17:10 بتوقيت جرينيتش، 19:10 بتوقيت مصر، 20:10 بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة).

ينقل بث مباشر هذه المباراة على قناة الرياضية السعودية 3 بصوت المعلق الرياضي السعودي عبد الله الحربي، وتأتي بعد إقامة 4 مباريات أخرى لحساب نفس الجولة، لعل أبرزها بين العين والشباب، والتي انتهت بفوز منافس الاتحاد على المراكز المتقدمة هذا الموسم “الشباب” بثلاثية نظيفة.

وارتقى نادي الشباب إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه الساحق أمام العين، ليبتعد عن الاتحاد الخامس بفارق 4 نقاط، قبل استضافة النمور لأبها.

أما نادي أبها فيحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، ويلزمه الفوز بأي ثمن على الاتحاد للاقتراب أكثر من الصراع على المركز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ويعتمد الاتحاد على نجمه المصري أحمد حجازي لكبح جماح هجوم أبها في مباراة اليوم، فمنذ انتدابه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولا تتلقى شباك الفريق الكثير من الأهداف، وصار من ضمن المنافسين الرئيسيين على اللقب.

وواجه اتحاد جدة صعوبات حقيقية منذ عودة أبها للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين عام 2019، فبعد غياب دام 9 سنوات منذ آخر مشاركة، استطاع أبها هزيمته ذهابًا وإيابًا في الموسم الماضي 2020/2019 بنفس النتيجة (1/2)، علمًا بأن آخر 3 مواجهات بين الفريقين في الدوري السعودي بالفترة من أبريل 2006 إلى نوفمبر 2008 شهدت بفوز نمور الأتي (3/صفر و1/2 و1/3).

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