الاتحاد الإسباني يُصمم على معاقبة ميسي بسبب تكريم مارادونا!!

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارها حول العقوبة الموقعة على قائد برشلونة، ليونيل ميسي، بسبب احتفاله بقميص الأسطورة الأرجنتيني الراحل، دييجو آرماندو مارادونا.

وتعود الواقعة إلى 29 نوفمبر الماضي، حين اكتسح برشلونة ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، عندما احتفل ميسي بعد تسجيله الهدف الرابع، بارتداء قميص نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي يحمل اسم مواطنه مارادونا، الذي سبق له اللعب في صفوفه، وبدأ فيه نجم البلوجرانا الحالي مشواره الكروي حين كان طفلًا.

ورفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم الطعن المقدم من نادي برشلونة، وأكدت البطاقة الصفراء التي حصل عليها النجم الأرجنتيني في مباراة أوساسونا، بعدما خلع قميص فريقه لإظهار القميص الخاص بنيويلز أولد بويز تكريمًا للراحل دييجو مارادونا.

وكان برشلونة قد تقدم باستئناف على العقوبة، نظرًا لأن ميسي كان يهدف لتكريم أحد أهم الأساطير في تاريخ كرة القدم، لكن تم رفضه.

حيث قررت لجنة الاستئناف، تأكيد العقوبة الصادرة من لجنة المسابقات ضد النجم الأرجنتيني، بأن يتم تغريمه 600 يورو، وتغريم برشلونة 180 يورو، ومع ذلك يستطيع النادي الكتالوني تقديم استئناف آخر أمام المحكمة الإدارية للرياضة في غضون 15 يوم.

وأثارت العقوبة غضبًا كبيرًا بين عشاق برشلونة، لدرجة أن رئيس النادي الكتالوني السابق ، خوان جاسبارت أبدى غضبه من القرار، قائلًا: “إنه لأمر مخز، ومستعد لإرسال 600 يورو للاتحاد الإسباني”.

يذكر أن ميسي غاب عن مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على الرغم من تأكيد المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان جاهزية النجم الأرجنتيني للمباراة.

وتمكن برشلونة من عبور ريال سوسيداد بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).