فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الجونة والاتحاد السكندري فى الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الجونة والاتحاد السكندري فى الدوري المصري الممتاز، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 14-1-2021، بالجولة السابعة.

انفرد الجونة بالمركز الثالث بعدما حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين على ملعب الجونة.

تقدم الجونة عن طريق كريم الطيب فى الدقيقة (32)، وفى الشوط الثاني اضاف البديل اسلام رشدي الهدف الثاني فى الدقيقة (89).

وبتلك النتيجة، رفع الجونة رصيده الى 15 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز الثامن.

ولصالح نفس الجولة اوقف اسوان سلسلة خسائره المتتالية بتعادله الايجابي مع مضيفه غزل المحلة 1-1 بملعب المحلة، تقدم غزل المحلة عن طريق خالد كساب (77) وعادل النتيجة لأسوان محمد العشري (87).

وحقق أسوان أول تعادل له هذا الموسم بعد اربع خسائر متتالية، بقيادة مديره الفني الجديد علاء عبد العال الذي تولى المسؤولية خلفا لسامي الشيشيني المقال لسوء النتائج، رافعا رصيده الى 7 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما رفع غزل المحلة رصيده الى 7 نقاط في المركز الثاني عشر بفارق الاهداف.

إليكم فيديو اهداف المباراة

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