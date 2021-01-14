حالات كورونا اليوم | قاتل ليفربول “داني إنجز” يخضع للعزل الذاتي!

يخضع داني إنجز مهاجم فريق ساوثهامبتون للعزل الذاتي، بعدما خضع لإختبار الكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية، ليغيب على إثره عن لقاء الفريق أمام مضيفه ليستر سيتي بعد غد السبت ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النمساوي رالف هازنهاتل مدرب ساوثامبتون للصحفيين اليوم الخميس “لدينا اختبار إيجابي واحد منذ مباراة ليفربول وهو داني إنجز لذا فقد غاب عن الملاعب خلال الأيام العشرة الماضية”.

وأوضح هازنهاتل “عندما تلتزم بالبروتوكولات، فإنك تقلل من المخاطر وهذا ما نواصل القيام به”.

أضاف مدرب ساوثهامبتون “لا أعرف ما إذا كان داني يستطيع العودة (للتدريب) غدًا، لكن يبدو أنه سيغيب في عطلة نهاية الأسبوع”.

يذكر أن ساوثهامبتون يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 29 نقطة من 17 مباراة.