هاشم سرور لجمهور النصر: حمدالله ظاهرة في عصر انعدمت فيه المواهب!

حرص لاعب النصر السابق، هاشم سرور، على دعم مهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله، الذي يمر بفترة انعدام وزن مع فريقه، وتراجع عدد أهدافه بشكل كبير، وأزمات أخرى كثيرة داخل الملعب وخارجه، مما جعل الكثيرون يطالبون برحيله عن العالمي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال لاعب النصر السابق من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “لو عاد وعاد لمستواه تكون بدايته مثلما بدأ مع النصر بإذن الله، حمدالله لاعب لا يختلف عليه فاهم كرة قدم”.

وأضاف بقوله “لا يتكلم عنه إلا من يفهم ستايل اللاعبين الكبار.. حمدالله ظاهرة في عصر انعدام ظهور لاعبين عرب كبار مثل حمدالله أنا أحب هذا اللاعب كثير جدًا. لو أجمعت جميع جماهير النصر على دعم وتشجيع أي لاعب مستواه نازل في الفريق.. أثق بأن جميع اللاعبين سيتحولون لنجوم”.

ويلعب النصر غدًا الجمعة أمام الرائد ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويغيب عن صفوفه عبدالرزاق حمدالله بداعي الإصابة.

ويحتل الفريق النصراوي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن الفريق الريداوي صاحب المركز الـ13.