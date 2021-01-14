السوق السعودي | سلمان الفرج خدع الهلال بعد استخدام النصر!

يعتقد الكاتب الرياضي، خالد البدر، أن قائد الهلال السعودي، سلمان الفرج، جدد عقده مع ناديه بالشروط التي أرادها، بعدما قام بإقحام اسم النصر في المفاوضات.

وقال البدر من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “مهمة أي لاعب يريد الضغط على إدارة ناديه للتوقيع بالمبلغ الذي يرغب فيه هو أن يُقحم اسم النصر في المفاوضات”.

وأضاف “نجح سلمان الفرج “أفضل لاعب سعودي” في التجديد بالرقم الذي كان قد وضعه شرطًا للاستمرار مع ناديه الهلال.. – حضر مناسبتين مع نجوم العالمي – بوست إنستجرام – 40 مليون”.

وتوصلت إدارة الهلال إلى اتفاق مع سلمان الفرج، يقضي بتجديد عقده لمدة 4 سنوات، مقابل راتب سنوي قدره 10 ملايين ريال، أي أن اللاعب سيحصل على 40 مليون ريال خلال مدة العقد.

وبدأ سلمان الفرج مسيرته مع الهلال منذ عام 2008، وحصد صاحب الـ31 عامًا 17 لقبًا مع ناديه، أبرزها بطولة الدوري 5 مرات، وكأس الملك 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرة واحدة.

هذا ويُنتظر توقيع العقد في الساعات المقبلة قبل السفر إلى جدة لملاقاة الأهلي، غدًا الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري كأس الدوري السعودي للمحترفين.