الدوري السعودي | هل يكون إيقاف العويس ضد مصلحة الهلال؟

أكد الناقد الرياضي، فهد الروقي، أن جماهير الهلال السعودي حزينة من إيقاف حارس الاهلي، محمد العويس، وغيابه عن مباراة الغد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الروقي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “لأول مرة أشاهد اعتراضا من جماهير ناد بسبب إيقاف لاعب من فريق منافس وأمام فريقهم جماهير الهلال ترى إيقاف العويس ليس من صالح فريقهم”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أعلنت إيقاف محمد العويس مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، وذلك نتيجة لأحداث مباراة فريقه أمام القادسية التي انتهت بخسارة الراقي 1-3.

وعقب انتهاء المباراة، التقطت عدسات الكاميرا محمد العويس، مندفعًا نحو المدرجات ويسعى للإمساك بعضو نادي القادسية من أجل الاشتباك معه نتيجة الألفاظ المسيئة التي وجهها له طوال أحداث اللقاء.

وتسببت هذه العقوبة في غياب العويس عن مباراة الاهلي والهلال غدًا الجمعة ضمن الجولة 13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط كاملة عن الأهلي الثالث والذي يتساوى مع الشباب الوصيف المتفوق بفارق الأهداف فقط.