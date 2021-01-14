السوق السعودي | النصر يعلن بقاء سامي النجعي لمواسم قادمة

أكدت إدارة نادي النصر السعودي تجديد عقد لاعب الوسط سامي النجعي لمواسم قادمة، وذلك في بيان رسمي نُشر مساء اليوم عبر حساب النصر.

ولم يُدرج النصر أي تغريدة اليوم الخميس 14 يناير، منذ توجيه رئيسه “صفوان السويكت” للتعزية إلى لاعب براعم النادي “عبد الله الماجد” في وفاة والدته، حتى نشر خبر تمديد عقد سامي النجعي أثناء مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر النصر فيديو قصير للاعب يستعرض فيه شريط ذكرياته مع النادي منذ أن كان مع فريق تحت 20 عامًا، مصحوب بعبارة مقتضبة “سامي باقي..النجعي نصراوي”.

وأضاف بعد دقائق في تغريدة أخرى لتوضيح أمر تمديد عقد النجعي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية: “أنهى رئيس مجلس إدارة النصر، الدكتور صفوان بن سليمان السويكت قبل قليل، إجراءات تجديد عقد نجم منتخبنا الوطني ونادي النصر، الكابتن سامي النجعي، لمدة ثلاث سنوات قادمة”.

ونشأ سامي النجعي بين صفوف نادي النصر عامي 2013 و2014، وتم تصعيده للعب لأول مرة مع الفريق الأول بموسم 2016/2015، واستطاع تسجيل هدف في مباراتين كبديل بالدوري السعودي.

وشارك صاحب الـ 23 عامًا في 9 مباريات هذا الموسم في الدوري السعودي، من بينهم 6 مباريات كبديل، وسجل هدفين بالجولتين 7 و12 أمام الإتفاق والعين – على الترتيب –.

وأختير سامي النجعي للعب لأول مرة مع منتخب السعودية الأول في 14 يناير 2017 أمام كمبوديا، وانتهى ذلك اللقاء الودي بفوز السعودية بنتيجة 7/2، وبمشاركة سامي لمدة 15 دقيقة.