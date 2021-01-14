الدوري السعودي | سقطة تاريخية للأهلي تُبطل مؤامرة الهلال على العويس!

أبدى الناقد الرياضي، سليمان الجعيلان، تعجبه من بعض الأصوات التي تقوم بإقحام نادي الهلال في موضوع معاقبة حارس الاهلي، محمد العويس، وإيقافه لمدة مباراتين.

وقال الجعيلان من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “للتاريخ .. سبق وأن طالب رئيس الاهلي الأمير فهد بن خالد بايقاف لاعب الهلال الروماني رادوي حتى لا يشارك أمام الاهلي في كأس ولي العهد 2011 وبالفعل تم إيقاف رادوي”.

وأضاف بقوله “هذه معلومة لمن يمارس المثاليات المزيفة والبكائيات المصطنعة واقحام الهلال والهلاليين في إيقاف العويس المستحق”.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أعلنت إيقاف محمد العويس مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، وذلك نتيجة لأحداث مباراة فريقه أمام القادسية التي انتهت بخسارة الراقي 1-3.

وعقب انتهاء المباراة، التقطت عدسات الكاميرا محمد العويس، مندفعًا نحو المدرجات ويسعى للإمساك بعضو نادي القادسية من أجل الاشتباك معه نتيجة الألفاظ المسيئة التي وجهها له طوال أحداث اللقاء.

وتسببت هذه العقوبة في غياب العويس عن مباراة الاهلي والهلال غدًا الجمعة ضمن الجولة 13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط كاملة عن الأهلي الثالث والذي يتساوى مع الشباب الوصيف المتفوق بفارق الأهداف فقط.