سوق الانتقالات | كوسانوفيتش يوضح سبب رحيله عن الاهلي السعودي

أكد مساعد مدرب الاهلي السعودي السابق، ميلان كوسانوفيتش، أنه لم يرحل عن الراقي بسبب مشاكل إدارية، وإنما بسبب ظروف صحية أجبرته على العودة إلى صربيا.

وقال كوسانوفيتش في تصريحات أوردتها صحيفة “tvarenasport” الصربية “لم أستطع العودة لمقاعد البدلاء في الاهلي بسبب ظروف صحية كما أنني لن أكون مفيدًا حال عودتي؛ لذلك اتفقت مع نادي فويفودينا للعمل كمدير رياضي”.

وأضاف بقوله “لم تكن هناك مشاكل مع إدارة الاهلي كما تردد ولكن السبب أني تلقيت فرصة لاتخاذ خطوة إلى الأمام، أما فلادان فقد دعمني بعدما أخبرته بقراري وقال لي أُنظر لما يناسبك”.

وتنتظر الاهلي مباراة من العيار الثقيل، غدًا الجمعة، حيث يلتقي مع الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد الاهلي حاليًا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.