شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجونة: الفريق جاهز للفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، سعادته بالفوز على الاتحاد بثنائية دون رد بالدوري الممتاز، خاصة أن الخصم فريق كبير وله تاريخ بالبطولة.

وقال شحاتة في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء، إن فريقه استغل حالة التركيز الرائعة في تنفيذ التعليمات، موضحًا أن الجونة كان قادرًا على تسجيل الأهداف في وقت مبكر، لكن ضاعت بعض الفرص، واستغل الفريق محاولتين سجل بهما الهدفين.

وأشار إلى أنه يتعامل مع لاعبي الفريق كأنهم أشقاء صغار له، موضحًا أن البداية القوية بالدوري ليست معيارًا لتحقيق إنجاز فالقادم أصعب، ويجب أن يتسلح الفريق بنفس الالتزام والروح القتالية. وعن مواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل بالجولة الثامنة للدوري، علق "لا شك أنها مباراة كبيرة أمام فريق عريق، نسعى للفوز، هدفنا أن نلعب كرة قدم قوية وحديثة بغض النظر عن المنافس". ويحتل الجونة، المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني والأهلي المتصدر.