شكرا لقرائتكم خبر عن الشهرانى مستمر مع الهلال حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 4 مواسم جديدة سيقضيها ياسر الشهراني في صفوف فريق الهلال السعودى ، بعد أن وقعت إدارة الأخير بصفة رسمية على تجديد عقد البالغ (28 عاماً) حتى 2025، بعد أن دخل الفترة الحرة مطلع 2021.

وستمتد بذلك علاقة الطرفين إلى 15 عاماً كاملة، حيث انتقل لاعب القادسية السابق إلى الأزرق في موسم 2012، وجدد عقده للمرة الثانية، مواصلاً مسيرة مرصعة بالإنجازات مع الفريق العاصمي، حقق خلالها بطولات كبرى مثل الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر، كما شارك برفقته في نهائيات كأس العالم للأندية 2019.

وحافظ الشهراني على مقعده أساسياً في التشكيلة الهلالية منذ انضمامه إليه قبل نحو عقد، إذ سبق له أن لعب فترة وجيزة في خانة الظهير الأيمن، ولكنه برع بعد ذلك في مركز الظهير الأيسر، وتحول إلى ورقة ذات أهمية عالية مع تعاقب المدربين على الهلال.

واحتفاءً باستمراره مع حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كتب الشهراني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:« لإني هلالي هامتي في السماء فوق، وأكتب على هذا الزمان: أنا هلالي»، في تعليق حظي بتفاعل جماهيري كبير.