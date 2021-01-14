شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الاسبانى يتمسك بعقوبة ميسى بسبب ماردونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارها حول العقوبة الموقعة على الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب احتفاله بقميص الأسطورة دييجو مارادونا.

وتعود الواقعة إلى 2 ديسمبر الماضي، حين حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (4-0) على أوساسونا، حيث سجل البرغوث واحتفل بقميص مارادونا حين كان في صفوف نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وقررت لجنة الاستئناف الإبقاء على العقوبة الصادرة من لجنة المسابقات، بأن يتم تغريم ميسي 600 يورو، وتغريم برشلونة 180 يورو.وكان برشلونة قد تقدم باستئناف على العقوبة، نظرًا لأن ميسي كان يهدف لتكريم أحد أهم الأساطير في تاريخ كرة القدم، لكن تم رفضه.

وأثارت العقوبة جدلا كبيرًا، لدرجة أن رئيس النادي السابق خوان جاسبارت، أبدى غضبه من القرار قائلا: "إنه لأمر مخز، ومستعد لإرسال 600 يورو للاتحاد الإسباني".