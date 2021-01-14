شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات ساخنة فى الدورى اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف، اليوم الجمعة، مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز، بثلاث مباريات تقام فى توقيت واحد، هو الثانية والنصف، لمنح الفرصة لجماهير الكرة المصرية من متابعة منافسات نهائيات مونديال كأس العالم لليد الذى تستضيفه مصر حاليًا. يشهد ملعب استاد الدفاع الجوى مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين بيراميدز والمقاولون العرب، فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته، لكون الفريقين يبحثان عن الفوز والنقاط الثلاث، لتحسين موقفهما بالمسابقة.

يدخل بيراميدز المباراة محتلا المركز السادس بـ9 نقاط، وهو ما لا يتناسب مع طموح الإدارة ولاعبى الفريق، ويسعى الفريق لاستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق فى آخر جولتين بعد تعادله مع البنك الأهلى ووادى دجلة، فى المقابل يدخل المقاولون العرب المباراة محتلا المركز السادس عشر بـ4 نقاط. كما يلتقى إنبى، صاحب المركز التاسع، بـ7 نقاط مع سيراميكا، السابع، بـ8 نقاط. ويستضيف طلائع الجيش المركز الأخير الذى يمتلك نقطة، مع وادى دجلة الثالث عشر بـ6 نقاط.