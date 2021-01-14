شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب «البلدوزر» بغلق ملف الاحتراف مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، جلسة مع مصطفى محمد، مهاجم الفريق، طالبه خلالها بغلق ملف الاحتراف مؤقتاً لحين الانتهاء من دورة الألعاب الأوليمبية، مشيراً إلى أنه يستحق الانضمام لأقوى الدوريات الأوروبية وليس الدورى الفرنسى، بعدما تلقى عرضاً من سانت إتيان الفرنسى، وطلب المدير الفنى، البرتغالى، من اللاعب التركيز مع الزمالك حتى نهاية الموسم الحالى، لحاجة الفريق لخدماته فى ظل الارتباطات القوية للفريق، على رأسها بطولة الدورى الممتاز، ودورى أبطال إفريقيا، وغاب اللاعب عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب غموض موقفه مع القلعة البيضاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى عقد فيه أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة، جلسة مع فرجانى ساسى، للوصول لصيغة اتفاق من شأنها يتم تجديد عقد اللاعب الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث يحق له التوقيع لأى ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتلقى اللاعب العديد من العروض، على رأسها الدورى القطرى، مقابل 3 ونصف مليون يورو، وهو المبلغ الذى حدده اللاعب من أجل تجديد عقده 3 مواسم مع نادى الزمالك، وعرض أشرف قاسم على اللاعب الحصول على 2 مليون يورو فى الموسم، مع الحصول على بعض الامتيازات، على رأسها توفير عقد إعلانى من أحد المنتجات الراعية للنادى. من جهة أخرى، يعقد البرتغالى جايمى باتشيكو اجتماعا مع إدارة النادى، خلال الساعات المقبلة، لمناقشة بعض الملفات الهامة الخاصة بالفريق، فى مقدمتها الراحلون عن الزمالك فى يناير الجارى، لتسويقهم والاستفادة منهم فى إبرام صفقات تبادلية.

جدية وثبات فى تدريبات الزمالك

وطلب المدير الفنى رحيل كل من محمد عبد السلام وكريم بامبو ومحمد أوناجم عن صفوف الفريق لعدم الحاجة لهم، والاستفادة من أماكنهم فى القائمة، خاصة المغربى محمد أوناجم، والذى سيكون حلا لأزمة ضم مهاجم أجنبى سوبر فى يناير الجارى. فيما يخضع إمام عاشور، هداف الفريق فى بطولة الدورى برصيد 3 أهداف، لاختبار طبى للتأكد من تعافيه من حالة الإجهاد التى انتابت اللاعب عقب مواجهة المصرى الماضية، والتى حسمها الفارس الأبيض لصالحه بهدف نظيف سجله اللاعب من تسديدة صاروخية، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب قبل مواجهة الجونة الهامة.