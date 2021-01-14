شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحطة الجديدة للنجم الفرنسى بوجبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد مفاوضات نقل موكله إلى باريس سان جيرمان الصيف القادم وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وطالب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب بطل فرنسا الجديد مباشرة عقب توليه منصبه باستقدام بوجبا.

تأتي هذه التطورات بعد قرابة الشهر من تصريحات رايولا لصحيفة "توتوسبورت" التي أكد فيها أن النجم الفرنسي "غير سعيد" في مانشستر يونايتد، وأن مستقبله الموسم القادم بات بالتأكيد خارج أسوار ملعب أولد ترافورد.

ويستعد باريس سان جيرمان على ما يبدو للرحيل الوشيك لنجم هجومه كيليان مبابي، ويسعى لتعويضه سريعاً بتعاقد كبير على غرار بوجبا المطلوب أيضاً من قبل جوفنتوس.