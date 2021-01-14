شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع صن داونز على ضم «سيرينو» الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى اتفاقها مع مسؤولى صن داونز، على ضم الأورجويانى سيرينو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات لضم اللاعب فى يناير الجارى، بسبب المقابل المادى، بالرغم من تمسك اللاعب بالانضمام للقلعة الحمراء، كما أبدى استعداده للتنازل عن جزء كبير من مستحقاته لإتمام الانتقال، وتم إرجاء التعاقد لحين نهاية الموسم الجارى، وتمسك بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، بالتعاقد مع اللاعب، لافتا إلى أنه سيكون أهم العناصر التى سيعتمد عليها فى التشكيل الأساسى للفريق.

فيما يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، جلسة مع الجهاز الفنى ولجنة التخطيط، للاتفاق على لائحة الفريق المادية قبل مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى قطر فبراير المقبل، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين للوصول إلى المباراة النهائية وتسجيل إنجاز جديد.

من جهة أخرى، واصل الفريق تدريباته، استعدادا لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة، وعقد موسيمانى جلسة نفسية مع مروان محسن، طالبه فيها بالصبر حتى يعود من جديد للتشكيل الأساسى للفريق، وذلك بعدما تم استبعاد اللاعب من المباريات خلال الفترة الماضية، وتم الاعتماد على محمد شريف ووالتر بواليا.

كما حرص الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء التى ظهرت على أداء الفريق فى مباراة الإنتاج الحربى التى أقيمت الثلاثاء الماضى وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف.