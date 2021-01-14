شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استبعاد مرشح من انتخابات برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي برشلونة المؤقت استبعاد ملف ترشيح إيميلي روسود من انتخابات رئاسة النادي، بسبب وجود عدد كبير من الأصوات الباطلة في ملف ترشيحه.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية،، أن روسود تقدم بنحو 1952 بطاقة تصويت صالحة، بالإضافة إلى 50 بطاقة باطلة، و500 محل شك.

ويحتاج كل مرشح لتقديم 2257 بطاقة تصويت صالحة حتى يكون بمقدوره الدخول في المرحلة الأخيرة للانتخابات، مما يعني خروج روسود بشكل شبه رسمي حتى الآن.

على جانب متصل، تأكد ترشح الثلاثي جوان لابورتا، فيكتور فونت، وتوني فريتشا، مع توقعات بفوز لابورتا خلال الانتخابات المقرر إقامتها نهاية شهر يناير الجاري.