شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح على رئاسة برشلونة يغازل عشاق النادى بصفقة مدافع السيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المرشح لرئاسة برشلونة، فيكتور فونت،، حول إمكانية التعاقد مع المدافع إريك جارسيا (مانشستر سيتي)، إن "من المهم دعم الفريق، لكن دون التأثير على الوضع الاقتصادي" للنادي الكتالوني.

واعتبر رجل الأعمال خلال لقاء مع وسائل الإعلام، وبعض أعضاء النادي، أن هناك "إمكانية" للتعاقد مع قلب الدفاع الشاب لـ"السيتيزنس"، الذي نشأ في أكاديمية برشلونة.

وقال "عقده سينتهي في يونيوالمقبل، وبالتالي يمكن التفاوض مع سيتي على خروجه الآن، في يناير/كانون ثان الجاري، لكي لا يكون هناك تأثير قوي (اقتصاديا) على المدى القصير".

ويعاني برشلونة من أزمة في خط دفاعه، خاصة مع غياب طويل لجيرارد بيكيه، أحد قادة الفريق، وعدم مشاركته صامويل أومتيتي لكثرة إصاباته، وكذلك الظهير سيرجي روبرتو.

وتابع فونت "نحن أمام أهم انتخابات في تاريخ النادي المعاصر" داعيا أعضاء النادي للمشاركة بقوة في التصويت. وأضاف "لا ينبغي أن يكون هناك عضو، ولا يخرج لممارسة حقه في التصويت"، موضحا أنه ليست لديه مشكلة في تأجيل الانتخابات. وينتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية رسميا، غدا الجمعة، على أن تنتهي الأسبوع المقبل، قبل الانتخابات التي ستجرى يوم 24 يناير.