شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الإضاءة بافتتاح كأس العالم لكرة اليد: عملنا على قدم وساق لتشريف لمصر والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت أمس الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي، حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ27، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونجح المنتخب المصري في الفوز بأولى مبارياته ضد منتخب تشيلي بنتيجة (35-29).

وشهد افتتاح البطولة حفل مبهر من خلال بعض الاستعراضات، كما أدى الثنائي تامر حسني ومروان موسى الأغنية الرسمية للبطولة "ارفع إيدك".

وعن تجهيزات الاحتفال، قال يحيى فهمي، مدير الإضاءة والتصوير ببطولة العالم لكرة اليد للمصري اليوم:" بدأنا في التجهيزات وتحضير الاستعراض منذ أكثر من شهر، والفريق كله كان يعمل على قدم وساق لتقديم عرض مشرف لمصر أمام العالم كله".

وأضاف:"اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التحضيرات، وتم عزل فريق العمل بالكامل منذ 6 أيام بأحد فنادق القاهرة، كما كنا نخضع لمسحات PCR كل 72 ساعة للتأكد من عدم إصابة أي فرد بفيروس كورونا".

وعن حفل الختام قال:"لم يتم التأكيد علينا بأي قرار بخصوص حفل الختام بسبب المستجدات اليومية لفيروس كورونا".