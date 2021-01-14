شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة غضب فى بيراميدز تهدد استقرار الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أورابارينا، المدير الفنى أزمة جديدة تدد إستقر الفريق بعدما طلب عدد من البدلاء الرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالى، بداعى عدم حصولهم على الفرصة خلال المباريات الرسمية للفريق.

وأبدى عدد من اللاعبين رغبتهم في الرحيل خلال شهر يناير الجاري، بعد تلقيهم عدة عروض، وعلى رأسهم محمد فتحي لاعب الوسط وأحمد أيمن منصور مدافع الفريق بجانب محمد فاروق الجناح الأيمن والحارس المهدي سليمان.

وطلب هاني سعيد المدير الرياضي من الرباعي عدم التعجل في مسألة الرحيل، خاصة أن الموسم ما زال طويلاً وفرصة المشاركة ستأتي للجميع، ولكن بعض اللاعبين طلبوا حسم موقفهم للرحيل في انتقالات الشتاء.