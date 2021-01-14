شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودى يوجه الشكر لعمر خربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، عن إنهاء ارتباطه بالمهاجم السوري عمر خربين بشكل رسمي.

وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شكرًا عمر"، كما أرفق صور لخربين مع الألقاب التي حققها مع الزعيم.

وكان المهاجم السوري صاحب الـ26 عاما، قد انضم إلى صفوف الهلال، مطلع عام 2017، في صفقة انتقال حر ، وخاض خربين الكثير من التجارب في الدول العربية، حيث مثل الظفرة الإماراتي والميناء العراقي وبيراميدز المصري، ومن المتوقع أن تكون وجهة خربين القادمة هي نادي الوحدة الإماراتي، الذي قطع شوطا كبير في مفاوضاته مع اللاعب.