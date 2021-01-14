شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سعيد للمقاولون العرب قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب سلبيتها لهم جميعا قبل 24 ساعة من مباراة بيراميدز التي ستقام غدا الجمعة في الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وبذلك أثبتت المسحة تعافي عماد النحاس المدير الفني الذي غاب عن مباريات فريقه بالفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما خلت قائمة المصابين بكورونا للمرة الأولى منذ فترة من أي لاعب.

ويعود النحاس للتواجد وقيادة فريقه من الملعب غدا في المباراة التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي كما يقود تدريب اليوم من الملعب.وعقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني وجه فيه التهنئة للمدير الفني على سلامته وتعافيه وحث اللاعبين على استعادة الانتصارات.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط.