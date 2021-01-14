شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهنئى الحارس الدولى على الخطوة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أعضاء منتخب مصر لكرة اليد على تهنئة الحارس الدولي كريم هنداوي، نجم المنتخب بمناسبة توقيعة على عقود انتقاله إلى فريق يوروفارم بيليستر المقدوني.

وأعلن النادي المقدوني، تعاقده مع الحارس المصري بشكل رسمي، قادمًا من ديبورجيا الروماني.

وتقرر أن يغادر هنداوي إلى مقدونيا للانتظام في تدريبات فريقه الجديد فور نهاية مشوار بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر حاليًا، وحتى يوم 31 يناير/كانون ثان الجاري.ويملك هنداوي (32 عامًا) مسيرة طويلة دافع خلالها عن ألوان الأهلي والزمالك وبشكتاش التركي وديبورجيا الروماني.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ضد مقدونيا الشمالية، بعد غد السبت، بالجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة العالم. وافتتح منتخب مصر، مشواره في المونديال، بالفوز على تشيلي بنتيجة 35-29.