شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يخطر الأهلى بطلب جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من إدارة النادى ، تدعيم الفريق بثلاثة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لحاجة الفريق للتدعيم فى مركز الظهير الأيمن والجناح وصانع الألعاب.

ويرى مدرب الأهلي أن التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا غير كاف حتى الآن في الانتقالات الشتوية، مشددا على ضرورة التدعيم بصفقات جديدة من أجل التغلب على الغيابات والظروف التي تواجه الفريق، مثل جائحة كورونا والإصابات المختلفة.



ويجد الأهلي صعوبة في توفير متطلبات المدير الفني لتمسك إنبي بكريم فؤاد الظهير الأيمن حتى الآن، إلى جانب وجود صعوبة في جلب صفقة أجنبية جديدة في ظل اكتمال قائمة الأجانب بالفريق.