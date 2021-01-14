شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغلى لاعب سعودى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب العقد الأعلى في تاريخ الكرة السعودية، وفقاً لتقارير صحفية سعودية التي كشفتت عن اتفاق البالغ (31 عاماً) مع إدارة ناديه على تمديد عقده لمدة 4 مواسم، بواقع 10 ملايين ريال عن كل عام.

ودخل اللاعب الدولي فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده أواخر شهر ديسمبر الماضي، وتلقى عرضًا رسميًا من نادي النصر عبر أحد الوسطاء، بمبلغ يفوق العرض المقدم له من إدارة ناديه، وهو ما أشارت له «الرياضية» في عددها الصادر الإثنين الماضي، قبل التوصل إلى الإتفاق النهائي مع الإدارة الهلالية، الخميس.

وكان الفرج وقع على آخر عقد له مع الأزرق في عام 2017، وذلك لمدة 4 مواسم، ليواصل مسيرته برفقة النادي العاصمي حتى عام 2021، ويكمل الرحلة حتى موسم 2025.