شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي١٦سنة» يواجه الجزيرة في نهائي منطقة القاهرة للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق ناشئين ١٦ سنة لكرة السلة بالنادي الأهلي اليوم مع نظيره فريق الجزيرة في نهائي بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة جامعة حلوان، واستعد لها الفريق بشكل قوي خلال التدريبات الأخيرة.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة قصيرة للاعبين قبل انطلاق المباراة لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج باللقب