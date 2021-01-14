شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل فوز ناشىئ الأهلى على الانتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى ، مواليد ٢٠٠٣، على ضيفه الإنتاج الحربي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الأولى والرابعة من الدور الثاني في بطولة الجمهورية، ليتأهل بذلك للمرحلة النهائية من البطولة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: طارق حسن.

الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - رأفت خليل - عبد الجواد عبد الرحمن - محمد أحمد.

الوسط: أحمد داوود - مصطفى أبو الخير - محمد أسامة «ميدو» - ميدو نبيل - محمد وائل.

الهجوم: محمود حمدي.

وفي الشوط الثاني شارك كريم عثمان بدلًا من إبراهيم عبد الحكيم، وسمير محمد بدلًا من ميدو أسامة، وعلي أيمن بدلًا من مصطفى أبو الخير، وخالد السيد بدلًا من محمود حمدي، وشهاب وائل بدلًا من محمد وائل.

وجاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة ٨٠ عن طريق البديل سمير محمد برأسية رائعة، ليقتنص به النقاط الثلاث لفريقه، ويحسم تأهله للمرحلة النهائية.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ١٧ نقطة، من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في مباراتين، والهزيمة مرتين، حيث فاز على الجونة ٤- صفر، وخسر أمام الإسماعيلي وإنبي بنتيجة ١-٢، وتعادل مع الإنتاج الحربي ١-١، ومع سموحة ٢-٢، وفاز على الجونة ٥- صفر، وعلى الإسماعيلي ٢- صفر، وعلى إنبي ٢-١، وعلى الإنتاج الحربي ١- صفر، مسجلًا ١٩ هدفًا مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ومن المقرر أن يختم الأهلي لقاءاته في مرحلة المجموعات بمواجهة سموحة في الإسكندرية، يوم الاثنين المقبل.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد شرف مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدرب حراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك.