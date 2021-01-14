سبال يفجّر مفاجأة ويقصي ساسولو من كأس إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

تمكن سبال، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، من إقصاء ​ساسولو​ في الدور الـ16 من مسابقة ​كأس إيطاليا​، بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.



وإستطاع سبال أن يفتتح التسجيل بالدقيقة 49 عن طريق سيموني ميسوريلي، وسبق ذلك تعرض اللاعب فيليب دوريجيتش لحالة طرد بالنسبة لساسولو.

وفي الدقيقة 58، أضاف سبال الهدف الثاني عن طريق اللاعب لورنزو ديكمان.

وضرب سبال موعدا مع يوفنتوس في الدور ربع النهائي، بعدما تمكن البيانكونيرو من التأهل على حساب جنوى بعد الفوز بنتيجة 3-2 يوم الأربعاء.