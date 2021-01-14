اليوفي يكشف عن طبيعة اصابة نجمه التونسي الشاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

أعلن نادي ​يوفنتوس​ عبر حسابه الرسمي على تويتر عن إصابة احد نجومه وذلك قبل اللقاء المرتقب امام انتر ميلانو في ​الدوري الايطالي​ الاحد القادم.



وكشف النادي الايطالي في بيانه عن ​اصابة​ لاعبه الشاب التونسي حمزة ​رفيعة​، الذي قاد الفريق للتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا، بهدف في الشوط الإضافي على حساب جنوى (3-2).

واشار البيان الى ان رفيعة يعاني من تمزق بدرجة منخفضة في الرباط الإنسي الجانبي في ركبته اليمنى، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 15 و20 يومًا.

كما أن زميله في فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا، فرانكو إسرائيل يتلقى العلاج للإصابة بكسر عظام وجنته.