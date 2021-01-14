مونديال اليد: كوليش افضل لاعب في لقاء روسيا وبيلاروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

أعلنت اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد عن اختيار أولادزيسلاو كوليش نجم بيلا​روسيا​، كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده مع روسيا.



وأحرز كوليش جائزة رجل المباراة، بعد الأداء الرائع الذي قدمه بتسجيله ستة أهداف بالاضافة الى التمريرات الحاسمة.

وسيطر التعادل على مواجهة روسيا وبيلاروسبا (32/32)، ضمن منافسات الجولة الأولى، في المجموعة الثامنة للبطولة.

وبذلك التعادل، حصل كل منتخب على نقطة واحدة، فيما تشهد منافسات المجموعة، مواجهة أخرى تجمع سلوفينيا بكوريا الجنوبية اليوم.