آرسنال حريص على ضم حارس برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن نادي ​آرسنال​ يحرص على التعاقد مع حارس مرمى ​برشلونة​، البرازيلي ​نوربيرتو مورارا نيتو​ ليكون بديلاً للحارس الألماني بيرند لينو بعد رحيل إيميليانو مارتينيز وماتيو ريان ماسي.



ويعتبر نيتو الخيار الثاني داخل أسوار النادي الكتالوني في ظل تألق الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وأفادت الشبكة بأن الغانرز يرغب بضم نيتو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع وضع بند بأحقية الشراء في الموسم القادم.

وأضافت أن البلاوغرانا يقدر قيمة نيتو بنحو 18.5 مليون جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي يُعد بعيداً بعض الشيء عن ما يرغب النادي اللندني في دفعه.