جنوى يعلن إنضمام الهولندي ستروتمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

أعلن نادي جنوى عن التعاقد مع النجم الهولندي ​كيفين ستروتمان​، وإنضم ستروتمان إلى صفوف الروسوبلو على سبيل الإعارة حتّى نهاية الموسم الجاري قادما من ​مارسيليا​ الفرنسي.



ولعب ستروتمان من عام 2013 إلى عام 2018 مع نادي روما، قبل أن يرحل إلى صفوف مارسيليا في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي وقتها.

ويسعى ستروتمان لإيجاد مساحة كافية للعب قبل بطولة كأس أمم أوروبا الصيف.

يذكر أن جنوى يسعى إلى تعزيز صفوفه من أجل المنافسة على البقاء في السيري A.