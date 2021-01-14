كورونا يثير قلق رابطة الدوري الانكليزي الممتاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

كشفت تقارير صحف انكليزية، أن رابطة الدروي الإنكليزي الممتاز، قررت الاجتماع مع الأندية بشأن مواجهة فيروس ​كورونا​ المستجد.



وتأجلت العديد من مباريات الدوري المحلي، بسبب إصابات عدد كبير من اللاعبين، مع تفشي فيروس كورونا من جديد ببريطانيا.

ووفقاً لصحيفة "ذ أثليتك" البريطانية، فان الرابطة ستعقد عدة ​اجتماعات​ مع قادة الفرق والمدربين، للتحدث حول بروتوكول مواجهة فيروس كورونا.

وتخشى الرابطة التدخل الحكومي، مما قد يؤدي إلى توقف النشاط لمدة لا تقل عن شهر، خاصة وأن الموقف الآن في إنكلترا يثير القلق.