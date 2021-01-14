الدوري السعودي: تعادل قاتل للباطن وإنتصار مهم للتعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

خطف ​الباطن​ تعادلاً قاتلاً أمام مضيفه ​الاتفاق​ 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.



وسجل وليد أزارو هدف الاتفاق بالدقيقة 38 إلا أن فابيو خطف هدف التعادل للباطن في الدقيقة 90+9 من ركلة جزاء.

وفي مباراة ثانية على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة عينها فاز ​التعاون​ على مضيفه ​الفتح​ 2-1.

إفتتح سفيان بن دبكة التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الحادية عشرة إلا أن ليندر تاوامبا أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 45 عن طريق الخطأ في شباك فريقه.

وفي الشوط الثاني سجل اياغو دوس سانتوس هدف الفوز للتعاون في الدقيقة الخمسين.