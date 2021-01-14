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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإتحاد السوري يخسّر جبلة ويغرّمه بعد حادثة الإعتداء على الحكم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021
شهدت مباراة حرجلة وضيفه جبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السوري لكرة القدم قبل أسابيع عدّة حادثة غريبة بعدما قام أحد المشجعين بإقتحام أرض الملعب والإعتداء على الحكم، بعد تسجيل فريق جبلة لهدف التعادل (1-1) في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء، وقام بركل الحكم محمد العبد الله قبل تدخل قوات الأمن، وردّ عليه الحكم بالمثل، قبل أن يعلن في الدقيقة الـ74 نهاية المباراة.
وعلى ضوء ذلك، قرر الإتحاد السوري لكرة القدم تخسير جبلة بنتيجة 3-0، كما قرر فرض غرامة بحقه بقيمة مليون ليرة، إضافة إلى نقل مباراتين رسميتين له خارج أرضه.