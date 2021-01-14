الإتحاد السوري يخسّر جبلة ويغرّمه بعد حادثة الإعتداء على الحكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

شهدت مباراة ​حرجلة​ وضيفه جبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من ​الدوري السوري​ لكرة القدم قبل أسابيع عدّة حادثة غريبة بعدما قام أحد المشجعين بإقتحام أرض الملعب والإعتداء على الحكم، بعد تسجيل فريق جبلة لهدف التعادل (1-1) في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء، وقام بركل الحكم محمد العبد الله قبل تدخل قوات الأمن، وردّ عليه الحكم بالمثل، قبل أن يعلن في الدقيقة الـ74 نهاية المباراة.

