ماندزوكيتش يفتح الباب امام ميلان لضمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

كشفت تقارير صحف ايطالية، عن موقف الكرواتي ماريو ​ماندزوكيتش​ مهاجم يوفنتوس السابق، من الانضمام لصفوف ​ميلان​ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



واشارت تقارير سابقة الى ان مسؤولي ميلان التقوا وكيل أعمال ماندزوكيتش خلال الساعات الماضية، لمناقشة إمكانية ضمه.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن ماندزوكيتش (34 عامًا) قد أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى ميلان، في كانون الثاني الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الطرفين يناقشان صفقة، مدتها 6 أشهر فقط مع خيار تجديد محتمل للكرواتي في نهاية الموسم.