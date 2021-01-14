برباتوف: مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول ستكون متكافئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

اعتبر نجم ​مانشستر يونايتد​ السابق، ​ديميتار برباتوف​ أن مواجهة الشياطين الحمر و​ليفربول​ في الجولة التاسعة عشر من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ ستكون متكافئة.



وأوضح برباتوف لصحيفة "ميرور" البريطانية: "اعتقد أنها ستكون مباراة متكافئة، كلا الفريقين يتمتعان بقوة هجومية كبيرة مع لاعبين سريعين للغاية مثل محمد صلاح، ساديو ماني، أنتوني مارسيال، وماركوس راشفورد".

وأضاف: "اعتقد إذا كان كافاني سيلعب، فلديه تلك الخبرة والذكاء لمعرفة كيفية فتح دفاع ليفربول، ويمكن أن يكون سلاحاً مهماً في يد سولسكاير، وإذا استمر بوغبا بنفس المستوى الذي ظهر عليه في المباراة الماضية، بهذه الرغبة والشغب فسيسبب الكثير من المشاكل للاعبي الريدز".

وختم برباتوف: "من الأهمية ألا يخسر مانشستر يونايتد، يمكن أن تشكل نقطة واحدة فارقاً مهماً مع نهاية الموسم، ويمكن أن تجعلك بطلاً".