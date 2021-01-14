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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مونديال اليد: تعادل روسيا أمام بيلاروسيا في إفتتاح المجموعة الثامنة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021
إنتهت المواجهة التي جمعت بين منتخبي روسيا وبيلاروسيا في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة من بطولة العالم لكرة اليد بنتيجة التعادل 32 - 32.
وإنتهى الشوط الأول بين الطرفين بالتعادل 15 - 15، وفي الشوط الثاني، والذي جاء رائعا ومتكافئا حتى النهاية إنتهى بنتيجة 32 - 32، ليتقاسم كلا المنتخبين نقاط المباراة ويحصد كلًا منهما النقطة الأولى له في المجموعة.
ويقع منتخبا بيلاروسيا وروسيا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبهما منتخبي كوريا الجنوبية وسلوفينيا.
وتقام المسابقة حتّى الـ31 من الشهر الجاري على الأراضي المصرية.