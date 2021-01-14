مونديال اليد: تعادل روسيا أمام بيلاروسيا في إفتتاح المجموعة الثامنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

إنتهت المواجهة التي جمعت بين منتخبي ​روسيا​ و​بيلاروسيا​ في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة من ​بطولة العالم لكرة اليد​ بنتيجة التعادل 32 - 32.



وإنتهى الشوط الأول بين الطرفين بالتعادل 15 - 15، وفي الشوط الثاني، والذي جاء رائعا ومتكافئا حتى النهاية إنتهى بنتيجة 32 - 32، ليتقاسم كلا المنتخبين نقاط المباراة ويحصد كلًا منهما النقطة الأولى له في المجموعة.

ويقع منتخبا بيلاروسيا وروسيا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبهما منتخبي كوريا الجنوبية وسلوفينيا.

وتقام المسابقة حتّى الـ31 من الشهر الجاري على الأراضي المصرية.