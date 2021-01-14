برشلونة يعلن المرشحين النهائيين لانتخابات الرئاسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يناير 2021

أعلن نادي ​برشلونة​ الإسباني عبر موقعه الرسمي على تويتر، عن ​المرشحين النهائيين​ لخوض السباق على مقعد الرئيس، في الانتخابات التي ستُقام يوم 24 كانون الثاني الجاري.



واجتمع المجلس الانتخابي اليوم في ملعب "كامب نو"، لإعلان المرشحين النهائيين للانتخابات.

وكان هناك 4 مرشحين يتنافسون على مقعد الرئاسة المقبلة، الا ان اميلي روسو اعلن اليوم انسحابه من السباق، ليبقى كل من خوان لابورتا، توني فريشيا، فيكتور فونت.

وجاء عدد التوقيعات المقدمة من كل مرشح كالتالي:

خوان لابورتا: التوقيعات المقدمة 10272 – الصحيحة 9625.

فيكتور فونت: التوقيعات المقدمة 4713 - الصحيحة 4431.

توني فريشيا: التوقيعات المقدمة 2822 – الصحيحة 2634.

وستبدأ يوم غدًا الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة الرسميين حتى يوم الانتخابات الرسمي.