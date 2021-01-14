شكرا لقرائتكم خبر عن قويض: لن أغير أسلوب الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد السوري محمد قويض مدرب الظفرة، الذي يقود «الفارس» في أول مباراة بعد إقالة المدرب السابق ألكسندر فيليسوفيتش، أنه لن يغير في أسلوب وطريقة اللعب عندما يواجه الوصل السبت في دوري الخليج العربي.

وأكد قويض، رغبة الظفرة في الفوز، خاصة أن المباراة على ملعبه، مشدداً على احترامه الوصل المنافس والحذر أمامه، خاصة بعد الصورة التي ظهر بها عقب استلام مدربه البرازيلي الجديد لمهام تدريبه.

وأوضح أن مشاركة بيدرو كوندي المنضم حديثاً من شباب الأهلي ستكون حسب مجريات المباراة، وكشف عن غياب الخماسي عصام العدوة والدرمكي وبنجامين ايم والجنيبي وادريسو لأسباب مختلفة.