شكرا لقرائتكم خبر عن شيرينا الفلاسي تفوز بسباق السيدات في مهرجان محمد بن زايد للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الوثبة: محمد مصطفى

حظيت الفارسة شيرينا أحمد الفلاسي بشرف التتويج بلقب النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة الذي انطلق صباح أمس الخميس بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بمشاركة 121 فارسة، في السباق الذي شهد تفوق إسطبلات المغاوير العائدة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتحقيقها المركزين الأول والثاني الذي جاء عن طريق زميلتها في الإسطبل أفنان إبراهيم موسى.

وحققت البطلة الفوز على صهوة «سيرافينو» بعد أن قطعة المسافة في 3:22:06 ساعة، ونالت الوصيفة أفنان المركز الثاني على صهوة «براكة» وقطعت مسافة السباق في زمن قدره 3:22:29 ساعة، وحلت في المركز الثالث اللبنانية وعد نديم من إسطبلات الوثبة على صهوة «سراب» قاطعة المسافة في 3:22:05 ساعة، وجاءت الفارسة التشيلية كاتلاينا لورانيس في المركز الرابع على صهوة «ار بارك ار مين» في توقيت قدره 3:22:38 ساعة، وحصلت الإسبانية لانا بينول على المركز الخامس على صهوة «ايغرانات» بزمن قدره 3:23:06 ساعة.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى عقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة، أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، مسلم العامري مدير عام القرية العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مشرف السباقات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويتواصل المهرجان في يومه الثاني بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم بمشاركة 170 فارساً وفارسة، والذي ينطلق عند السادسة والنصف صباح الجمعة، ويتكون من 4 مراحل، فيما يختتم المهرجان غداً بالسباق الرئيسي والأبرز لمسافة 120 كلم، وسيتم تقسيمه إلى أربع مراحل، بواقع 35 كيلومتراً للمرحلة الأولى، و25 كيلومتراً للمرحلة الثانية، و20 كيلومتراً للمرحلة الثالثة، بينما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة 20 كيلومتراً.

نجاح وبداية مبشرة

وأكد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة النجاح الكبير الذي حققه مهرجان محمد بن زايد آل نهيان للقدرة في يومه الأول، مشيراً إلى أن الأجواء كانت مميزة والمشاركة كانت إيجابية وقوية من الفارسات.

وأكد مدير عام القرية العالمية للقدرة عن فخرهم بالمهرجان، موضحاً أنه بداية مبشرة لسباقات قرية الوثبة لأنه يحمل اسماً كبيراً وغالياً على الجميع.

سعادة كبيرة

وأعربت الفارسة شيرينا أحمد الفلاسي التي حققت فوزها الأول في سباقات القدرة عن فخرها واعتزازها بتحقيق لقب مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدة أن ذلك يمثل شرفاً كبيراً لها يجعلها في قمة السعادة.

وأوضحت أنها انتظرت فرصة تحقيق المركز الأول، وقالت: «كنت في قمة الحماس في السباق الذي جاء صعباً لتحقيق اللقب الغالي، وأتمنى أن يمنحني دافعاً كبيراً لتحقيق المزيد من الإنجازات في السباقات المقبلة».

وأهدت البطلة الفوز إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مالك إسطبل المغاوير، وقالت: «سعادتنا كبيرة بفوز الإسطبل بالمركزين الأول والثاني، وهذا يعد إنجازاً كبيراً».

تهنئة

وتقدمت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي الداعم الرئيسي لسباقات القدرة بقرة الوثبة بالتهنئة لإسطبل المغاوير على فوز الفارسة شيرينا الفلاسي باللقب عن جدارة، كما تقدمت بالتهنئة إلى صاحبة المركز الثاني والثالث وكل من أكملت السباق بنجاح من الفائزئات.

جوائز قيمة

ونالت الفائزة الأولى في سباق السيدات جائزة مالية قيمتها 400 ألف درهم، والثانية 300 ألف درهم، والثالثة 250 ألف درهم، ومن الرابع إلى العاشر 200 ألف درهم، والحادي عشر 100 ألف، والثاني عشر 90 ألفاً، والثالث عشر 80 ألفاً، والرابع عشر 70 ألفاً، والخامس عشر 60 ألفاً، ومن المركز السادس عشر حتى الخامس والعشرين 50 ألف درهم، لتبلغ قيمة إجمالي الجوائز 3 ملايين و250 ألف درهم.