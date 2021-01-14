20 فريقاً عالمياً في النسخة الثالثة من طواف الإمارات



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة 20 فريقاً عالمياً في منافسات النسخة الثالثة من طواف الإمارات الذي يعد السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ويقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في افتتاحية سباقات موسم 2021 الذي تنطلق مراحله في الفترة ما بين 21 إلى 27 فبراير2021، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتأكدت مشاركة فريق البسين فينيكس البلجيكي الأعلى تصنيفاً بين الفرق في الموسم الماضي في الحدث العالمي المرتقب، جنباً إلى جنب مع فرق AG2R سيتروين الفرنسي، وأستانا بريمير تيك الكازاخي، والبحرين فيكتوريوس البحريني، وبورا - هانزغروهي الألماني، وكوفيديس الفرنسي، ديكوينك كويك ستيب البلجيكي، أي اف اديوكيشن - نيبو الأمريكي، جروباما - اف دي جي الفرنسي، إنيوس جرانديريس البريطاني، إنترمارشي - أريد - جوبيرت ماتريوكس البلجيكي، ستارت أب نيشن الإسرائيلي، جامبو فيزما الهولندي، لوتو سودال البلجيكي، موفي ستار الإسباني، بايك اكسشينج الأسترالي، دي اس ام الألماني، كوبيكا أسوس الجنوب إفريقي، تريك سيجافريدو الأمريكي، الإمارات الإماراتي.

وأعلنت الفرق العالمية التحدي في طواف الإمارات عبر 7 مراحل غنية بالمناظر الطبيعية في مختلف إمارات الدولة، تنطلق في العاصمة أبوظبي وتنتهي فيها، بمشاركة أسماء عالمية لامعة في رياضة الدراجات الهوائية، وبمتابعة الملايين من محبي هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم.

ويشارك في النسخة الثالثة من طواف الإمارات السلوفيني بريموز روجليتش دراج فريق جامبو فيزما وبطل النسخة الأولى من الطواف، والبريطاني آدم يتس دراج فريق اينوس جرانديريس بطل النسخة الثانية.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثالثة من طواف الإمارات منافسة كبيرة على القميص الأحمر (الترتيب العام) ما بين البريطاني آدم يتس الفائز بالنسخة الماضية من الطواف، وتاديج بوجاتشر الفائز بطواف فرنسا للدراجات 2020.

وعلى الرغم من تنوع مراحل طواف الإمارات ما بين مسطحة وجبلية، إلا أن الفرصة ستكون كبيرة ومثالية لمتسابقي السبرينت أمثال الأسترالي كاليب ايوان، والإيرلندي سام بينيت، والألماني باسكال أكرمان، والإيطالي اليا فيفياني، والبرتغالي فيرناندو جافيرا.